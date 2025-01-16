İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4384
  • EURO
    36,6409
  • ALTIN
    3093.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund'un hedefi Marcus Rashford
Spor

Borussia Dortmund'un hedefi Marcus Rashford

Borussia Dortmund, Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile sorun yaşayan Marcus Rashford ile ilgileniyor.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'un hedefi Marcus Rashford
ABONE OL

Borussia Dortmund, Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile sorun yaşayan Marcus Rashford ile ilgileniyor.

Sky'da yer alan habere göre, Dortmund'un Rashford'u kiralamak istediği ve Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

NURİ ŞAHİN ISRARCI

Borussia Dortmund'da özellikle teknik direktör Nuri Şahin ve sportif direktör Sebastian Kehl'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.

Rashford için İtalya'dan da Milan'ın da devrede olduğu ve İtalyan ekibinin de transfer için girişimleri olduğu ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.