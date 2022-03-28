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Spor

Boston Celtics ve Phoenix Suns seri galibiyetlere devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics peş peşe 6'ncı, Phoenix Suns ise üst üste 8. galibiyetini elde etti.

28 Mart 2022 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:37
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Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Boston Celtics'i galibiyete, 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jayson Tatum ve 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Jaylen Brown taşıdı.

Lig lideri Phoenix Suns da seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers maçını 114-104 kazandı. Suns'ta Devin Booker 35 sayı, Chris Paul 19 sayı, 14 asist ve Deandre Ayton 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 37 sayı, 15 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

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