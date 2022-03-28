Boston Celtics ve Phoenix Suns seri galibiyetlere devam ediyor

Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Boston Celtics'i galibiyete, 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jayson Tatum ve 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Jaylen Brown taşıdı.

Lig lideri Phoenix Suns da seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers maçını 114-104 kazandı. Suns'ta Devin Booker 35 sayı, Chris Paul 19 sayı, 14 asist ve Deandre Ayton 14 sayı, 12 ribaunt üretti.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 37 sayı, 15 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.