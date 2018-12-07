Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Boston Celtics'ten New York Knicks'e 28 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks'i 128-100 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin  mücadelesinde, Boston Celtics, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ardından  ağırladığı New York Knicks'i 128-100 yendi.

Sezonun 14'üncü galibiyetine ulaşan Celtics'te Kyrie Irving  22 sayı,  8 asist ve 4 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı, Al Horford 19 sayı ve 12 ribaunt,  Jayson Tatum 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Bu sezon 18'inci kez kaybeden Knicks'te Tim Hardaway Jr. 22 sayı,  Emmanuel Mudiay 17 sayı ve 6 asistle takımının en skorer oyuncuları oldu.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-New York Knicks: 128-100

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 108-86

Utah Jazz-Houston Rockets: 118-91

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA