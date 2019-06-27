‘Boyd ile görüşüyoruz’

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’den transfer itirafı... beIN Sports’a röportaj veren Naibi, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’la görüştüklerini açıkladı. Siyah-Beyazlı yönetici, “Boyd ilgilendiğimiz bir oyuncu. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz” dedi. Marcelo ve Kagawa ile ilgili de konuşan Ali Naibi, “Lyon, Marcelo’dan memnun. Bu yaz dönemi için bu transfer mümkün gözükmüyor. Kagawa’nın İspanya hayali var. İspanya’da İstediği kontratı bulamazsa transferini gerçekleştirebiliriz” ifadesini kullandı. Bu arada Boyd’un menajeri Orçun Yücel de, “Kulüplerin anlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş bir adım önde” dedi.