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Böyle giderse deplasmana gidemeyecek

Dün akşam Denizlispor taraftarlarıyla sert bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş yine bildik görüntüleri verdi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Fatih Terim’in cezalı olması sebebiyle takımı kenardan takip eden ve maçın içinde olan Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’in oyuncularına tam olarak hakim olamadığı gibi taktik değişikliklerinde yetersiz kalmaları dikkatlerden kaçmadı.
 
HASAN ŞAŞ SÜREKLİ BİR KAVGANIN İÇİNDE!
 
Seri, Selçuk İnan ve Belhanda gibi sertlikten, mücadele gücünden uzak 3 futbolcuya orta sahada şans veren teknik heyet, oynanan kötü futbola reaksiyon gösteremezken, bunların üstüne özellikle Hasan Şaş’ın TT Arena’da ya da gittiği her deplasman maçında sürekli kavga ve karmaşaların içinde yer alması camianın da tepkisini çekmeye başladı.
 
KAVGAYI BIRAKIN TAKIMA BAKIN TEPKİSİ
 
Dün Denizli’de taraftarlarla ağır bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş ikilisine Galatasaray yönetiminin vereceği tepki merakla beklenirken, üç antrenörün ( Hasan Şaş-Ümit Davala-Levent Şahin) saha içerisinde takımına hakim olamaması ve yıllarca Fatih Terim’in yardımcılığını yapmalarına rağmen oyunu okuyamamaları resmen infial yarattı. Süper Lig’i henüz açmamış izlenimi veren sarı kırmızılı futbolcular hazır bir görüntü vermezken, takımda Belhanda, Mariano, Marcao, Babel, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan ve Seri’nin performansları taraftarları şoke etmesine yetti.

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