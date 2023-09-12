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Spor

Fenerbahçe'ye Braga'dan güzel haber

Transferde 6 numara çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Braga'dan iyi bir haber geldi. Portekiz ekibi, sarı lacivertlilerin istediği oyuncu Al-Musrati için bonserviste indirime gitti.

fanatik12 Eylül 2023 Salı 11:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Braga'dan güzel haber
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Yoğun bir şekilde orta sahaya iyi bir 6 numara transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye gün doğdu. Sarı-Lacivertli ekip, Braga'dan Al Musrati'yi kadrosuna katmak için avantajlı bir konuma geçti.

BRAGA SICAK BAKIYOR

FIFA'nın, Braga'nın Malaga'ya 11 milyon 725 bin euro ödemesi yönünde aldığı karar, Fenerbahçe için fırsat olmuştu. Sarı-Lacivertliler, Al-Musrati'nin satışına yeşil ışık yakan Kırmızı-Beyazlılar'la ortak noktada buluşmak için girişimleri hızlandırdı.

MARIO BRANCO GÖREVDE

Transfer görüşmelerini yürüten isim ise Portekizli Sportif Direktörü Mario Branco. Branco, ayrıca Braga Başkanı Antonio Salvador ile de arkadaş. sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, başkan Salvador ile yoğun görüşme trafiği yürütüyor. Fenerbahçe'nin Al-Musrati transferini bonuslarla birlikte 12 milyon euro civarına bitirmek istediği öğrenildi.

15 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜLER

Daha önce kapıyı 20 milyon euro'dan açan Braga'nın ise FIFA'nın kararı sonrası 15 milyon Euro'ya kadar düştüğü kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren konu, Braga'nın Malaga'ya 45 gün içinde ödeme yapmak zorunda olması ve şu anda ilgilenilen başka bir futbolcusunun bulunmaması. Mario Branco ile Antonio Salvador arasındaki pazarlıklar devam ederken, Libyalı yıldızın menajeri Pedro Marques Neto'un da iki gün içerisinde Fenerbahçe ile görüşmek için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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