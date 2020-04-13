Brahim Darri: ''Galatasaray beni izliyor''

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:45 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 19:45

Şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyen Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yaptığı açıklamada ilginç bir itirafta bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, Voetbalzone.nl adlı internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Rapçi ve menajer olan Ali B, 6. maçımdan sonra beni aradı ve 'Galatasaray seni takip ediyor' dedi." diyerek transfer itirafında bulundu.

Darri'nin açıklamaları şöyle;

"Koronavirüs salgını sonrasında oynamaya devam eden birkaç ülkeden biriydik. Yunanistan'dan Duarte ve Hollanda'dan Idrissi ile konuştum ve bana 'Nasıl oynamaya devam edersiniz, deli misiniz?' dediler. Ancak Türkiye'de durum çok kötü değildi, Türkiye büyük bir ülke.

"DUVARLAR ÜSTÜME GELİYOR"

Şanslıyım ki La Casa de Papel'in yeni sezonu geldi. FIFA oynuyorum, müzik yapıyorum ve evde çalışıyorum. Duvarlar biraz üstüme doğru gelmeye başladı. Futbolu bırakırsam ne yaparım diye düşünmeye başladım, tüm gün canım sıkılır. Başka bir uğraşımızın olması gerektiğini gösteren bir süreçteyiz.

"GALATASARAY SENİ TAKİP EDİYOR"

Türkiye'de oynadığım 6 maçın sonunda menajerim beni çağırdı ve, "Galatasaray seni takip ediyor. Normalde sana söylemezdim çünkü sahada bu düşünceyle olmanı istemezdim ancak bu senin iyi iş yaptığını gösteriyor" dedi.

"Devre arasında çok ilgi vardı, Süper Lig'den ve Bundesliga'dan isteyenler oldu ancak değişiklik yapmadık. Burada bir kulübe gitmek istiyorum dersem doğru olmaz ancak en iyisine gitmek istiyorum. Çalışmaya devam etmeliyim, takım arkadaşlarım bana sürekli 'Süper Lig garanti' diyor. Öncelikle sezonu iyi bir şekilde tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Sonra transferi düşünebilirim.

"OOO WESLEY SNEIJDER"

Şampiyonlar Ligi ve Fas Milli Takımının hayalini kuruyorum. Faslılar belki bunu dediğim için memnun olmayacak, uzun süredir Marakeş gibi bir yer olmadığını düşünürdüm ancak İstanbul çok rahat yarışır. Hiçbir zaman uyumayan bir şehir, gerçekten bir dünya şehri. Futbol burada yaşanıyor. Bir taksiye bindiğimde, nereli olduğumu soruyorlar ve Amsterdam dediğimde, 'Ooo, Wesley Sneijder' cevabını alıyorum hemen. İstanbul'da, tüm Hollanda'dan daha fazla insan yaşıyor ve her gün trafikte kalıyorum ama fantastik bir şehir. İstanbul beklediğim her şeyi karşıladı, süper mutluyum. Çok büyük, gideceğin çok yer var. Fatih'te dolaşırken, herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor."