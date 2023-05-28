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Spor

Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oldu

Adı Galatasaray ile de anılan Toulouse forması giyen Branco van den Boomen'ın yeni adresi Hollanda oluyor.

28 Mayıs 2023 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oldu
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Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılıların da gündeminde olan Branco van den Boomen, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hollandalı orta sahanın yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Toulouse ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Branco van den Boomen, Ajax ile prensipte anlaştı.

Haber detayında Ajax'ın Hollandalı orta saha oyuncusuyla uzun soluklu bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ajax altyapısında yetişen Branco van den Boomen, Fransız ekibinde bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

Toulouse ile Ligue 1'de 33 maça çıkan Branco van den Boomen 5 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.

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