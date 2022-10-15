Brentford 3 puanı 2 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Brighton'u ağırladı.

Brentford Community Stadı'nda oynanan maçı Brentford 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada Brentford'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 64. dakikalarda Toney kaydetti.

Bu sonuçla Brentford, 13 puana yükselerek 3. galibiyetini aldı. Brighton ise 14 puanda kaldı.

BRENTFORD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brentford, bu sezon İngiltere Premier Lig'de şimdiye kadar 9 maçın ardından 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puanla ligde 8. sırada yer aldı. İngiliz ekibi maç başına 1.11 puan ortalaması yakaladı.