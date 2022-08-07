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Spor

Brentford, Leicester City deplasmanından 1 puanı kaptı

Brentford, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Leicester City ile berabere kaldı.

7 Ağustos 2022 Pazar 18:17 - Güncelleme:
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Premier Lig'in ilk haftasında Brendan Rodgers'ın ekibi Leicester City ile Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford kozlarını paylaştı.

King Power Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibinin golleri; 33'de Timothy Castagne ve 46'da Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi. Konuk ekibin golleri ise 62. dakikada Ivan Toney ve 86. dakikada Joshua Dasilva'dan geldi.

HALİL'DEN ASİST

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü maçı yedek kulübesinde tamamlarken, Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu 84'de oyuna girdi. Halil Dervişoğlu, 86. dakikada Joshua Dasilva'nın attığı golün asistini yaptı.

Bu sonuçla beraber iki takımda sezona 1 puanla başlamış oldu. Bir sonraki maç haftasında Leicester City deplasmanda Arsenal ile karşılaşırken, Brentford kendi evinde Manchester United'ı ağırlayacak.

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