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Spor

Brezilya Ligi'nde şampiyon Palmeiras

Brezilya Ligi'nin son haftasında Cruzeiro ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Palmeiras sezonu 70 puan ile tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Brezilya Ligi'nde şampiyon Palmeiras
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Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Palmeiras şampiyon oldu.

38 haftalık lig maratonunun son maçında Cruzeiro ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Palmeiras, sezonu 70 puanla zirvede tamamlayarak üst üste 2, toplamda ise tarihinin 12. şampiyonluğuna ulaştı.

Serie A'da 68 puanlı Gremio ikinci, 66 puanlı Atletico Mineiro üçüncü sırada yer aldı.

Bir dönem Brezilyalı efsane Pele'nin de formasını giydiği Santos, ligi 43 puanla 17. sırada bitirerek 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü.

1960'lı yıllarda altın çağını yaşayan Santos, 8 kez Brezilya şampiyonluğunu kazanırken, 1962, 1963 ve 2011 yıllarında Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü.

Santos, Pele'nin yanı sıra Milan'ın eski forveti Robinho, Brezilya Milli Takımı'nın en golcü ismi Neymar (79) ve Real Madrid'in forveti Rodrygo gibi çok sayıda yıldızı dünya futboluna kazandırdı.

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