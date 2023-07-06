Brezilya'da ırkçılıkla mücadele için çıkarılan yasaya ''Vini Jr'' adı verildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ırkçılıkla mücadele için çıkan yeni yasaya, onurlandırmak amacıyla Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'ın adı verildi.

İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmasıyla gündeme gelen Brezilyalı Vinicius Junior'a, ülkesinden destek geldi.

Rio de Janeiro hükümeti, ırkçılıkla mücadele etmek amacıyla oy birliğiyle yürürlüğe soktuğu yasaya, "Vini Jr" adını verdi. Yasa maddeleri arasında, spor organizasyonlarında ırkçı saldırı gerçekleşmesi halinde oyunun durdurulması veya tatil edilmesi de bulunuyor.

Yasa tanıtımı için Maracana Stadı'nda düzenlenen törene, Vinicius Junior da katıldı. Törende duygularını dile getiren 22 yaşındaki milli oyuncu, "Bugün, benim için çok özel bir gün ve umarım ailem benimle gurur duyuyordur. Hala yaşım çok küçük ve böyle bir takdirle adımın onurlandırılmasını, hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı.