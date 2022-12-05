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Spor

Brezilya'da Neymar sevinci

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, son 16 turunda Güney Kore ile karşılaşacakken, sakatlığı bulunan Neymar'ın tedavisinin tamamlandığı ve Güney Kore karşısında forma giyebileceği belirtildi.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 13:00 - Güncelleme:
Brezilya'da Neymar sevinci
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında yer alan Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yle oynayacak. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığının geçtiğini ve Güney Kore karşısında forma giyebileceğini açıkladı.

30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan mücadelesinde sakatlanıp karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna devam edememiş ve gruptaki diğer iki maçta da sakatlık yüzünde forma şansı bulamamıştı. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, şans verilmesi halinde bugün Güney Kore karşısında sahadaki yer alabilecek.

Brezilya, Güney Kore ile son 16 turu mücadelesinde bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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