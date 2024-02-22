Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı!

Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı.

Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ardından Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor. Saldırıda oyuncuları taşıyan otobüsün aldığı hasar da net bir şekilde gözlemlendi.