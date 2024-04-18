Brezilya'dan Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Fenerbahçe'de bir türlü istedi performansı gösteremeyen Luan Peres için transfer gelişmesi yaşandı.

Brezilya basınında yer alan haber göre; Palmeiras, sarı lacivertli takımdan Luan Peres'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

UYGUN BİR FİYATA BİTEBİLİR

Haberde Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin 2025 yılında bitmesi Palmeiras'ın transferi daha uygun bir fiyata bitirebileceği anlamına geldiği ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR ONAY VERDİ

Solak bir stoper arayan teknik direktör Abel Ferreira'nın da bu transfere onay verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de yabancı sınırı sebebiyle lisansı dondurulan Peres'in sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Brezilyalı stoper, bu sezon sarı lacivertli takımda sadece 3 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe formasını toplamda 23 kez terleten Peres, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, tecrübeli savunmacıyı 2022 yılında 5.23 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.