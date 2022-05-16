Bright Osayi Samuel'in bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans ve mevkisel dönüşümü Nijeryalı futbolcunun bir dönem forma giydiği İngiltere'de şaşkınlıkla karşılandı! İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig takımları West Ham, Southampton ve Brentford Osayi Samuel'i transfer etmek için yarış içindeler.

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BRIGHT OSAYI SAMUEL'İN MÜTHİŞ DÖNÜŞÜMÜ

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Championship takımı Queens Park Rangers'tan kanat hücumcusu olarak transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon genel olarak sağ bekte görev yaptı ve harika bir performans sergiledi.

3 İNGİLİZ TAKIMI PEŞİNDE

Osayi Samuel'in yükselen formu, gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmek isteyen West Ham, Southampton ve Brentford'u etkilerken, oyuncunun çok yönlülüğü ve müthiş hızına vurgu yapıldı. İngiliz basınında çıkan haberde; 3 İngiliz takımının da gelecek yaz için Bright Osayi Samuel'i potansiyel bir transfer olarak gördüğü belirtildi.

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43 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

Osayi Samuel bu sezon çoğunluğu sağ bek olmak üzere, sol ve sağ kanatlarda hem bek hem de hücum oyuncusu olarak forma giydi. 43 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu 2 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi