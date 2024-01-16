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Spor

Bright Osayi-Samuel zehirlendi!

Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını duyurdu.

16 Ocak 2024 Salı 21:52 - Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel zehirlendi!
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuşan Osayi-Samuel, "Yediğim bir yemekten ötürü gıda zehirlenmesi yaşadım ve bugün biraz güçsüz hissediyorum. Ancak iyileşeceğim ve Fildişi Sahili maçında oynayabileceğim." ifadelerini kullandı.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda oynanacak Nijerya - Fildişi Sahili mücadelesi, perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

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