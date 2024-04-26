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Spor

Bright Osayi Samuel'e Ada'dan 12 milyon Euro'luk teklif

Bu sezon Fenerbahçe forması ile inanılmaz bir çıkış yakalayan Bright Osayi Samuel'e İngiltere'den talip çıktı. Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Takvim26 Nisan 2024 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Bright Osayi Samuel'e Ada'dan 12 milyon Euro'luk teklif
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Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertliler'e Bright Osayi Samuel için teklif geldi.

OSAYI SAMUEL'E TEKLİF

Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertliler'e Bright Osayi Samuel için teklif geldi.

12 MİLYON EURO!

Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Nijeryalı sağ beke Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öğrenildi. Takvim'den alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi bonuslarla beraber 12 milyon Euro'luk teklif yaptı.

YÖNETİM RAKAMI YUKARIYA ÇEKMEK HEDEFİNDE

Bonusların kolay devreye girebilecek cinsten olduğu ancak yönetimin rakamı daha da yukarıya çekmeyi planladığı belirlendi.

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