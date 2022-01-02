İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brighton deplasmanda Everton'u 3 golle yıktı
Spor

Brighton deplasmanda Everton'u 3 golle yıktı

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Everton'u 3-2 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti.

2 Ocak 2022 Pazar 19:01 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 19:01
ABONE OL

İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Brighton deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Brighton 3-2 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü 3. ve 71. dakikalarda Allisters, 21. dakikada Dan Burn, kaydederken, Everton'ın gollerini 53 ve 76. dakikalarda Anthony Gordon kaydetti.

Everton'da Calvert-Lewin 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Brighton bu sonuçla puanını 27 yaparken, Everton, 19 puanda kaldı.

Brighton ligin 22. haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.