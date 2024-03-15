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Spor

Brighton kazandı, Roma turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Brighton, konuk ettiği Roma'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 4-0 kazanan İtalyan temsilcisi çeyrek finale yükseldi.

15 Mart 2024 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Brighton kazandı, Roma turladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Brighton ile Roma karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan maçı Brighton 1-0 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

İtalyan ekibinde milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de maça başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İlk maçı sahasında 4-0 kazanan Roma, bu sonuca rağmen toplam skorda rakibine 4-1 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Roma'nın rakibi, cuma günü saat 15:00'te gerçekleştirilecek kurada belli olacak.

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