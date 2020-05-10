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Spor

Brighton'da üçüncü koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 15:41 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:41
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Ülke basınına açıklamada bulunan Brighton Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Paul Barber, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen bir futbolcumuzun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu iyi. Karantinaya alındı ve gereken tedaviyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce kulüpte iki futbolcuda koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

Brighton Kulübü, geçen ay antrenman tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlar yapmasına izin vermişti.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

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