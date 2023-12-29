İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5232
  • EURO
    32,729
  • ALTIN
    1959.43
  • BIST100
    7396.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brighton'dan Tottenham'a dört dörtlük tarife!
Spor

Brighton'dan Tottenham'a dört dörtlük tarife!

Premier Lig'in 19. haftasında Brighton, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

29 Aralık 2023 Cuma 00:51 - Güncelleme:
Brighton'dan Tottenham'a dört dörtlük tarife!
ABONE OL

Premier Lig'in 19. hafta maçında Brighton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Brighton 4-2'lik zaferle ayrıldı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jack Hinshelwood, 24 ve 75. dakikalarda penaltı vuruşlarından Joao Pedro, 63. dakikada Pervis Estupinan kaydetti.

Tottenham Hotspur'un golleri 81. dakikada Alejo Veliz ve 85. dakikada Ben Davies kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Brighton 30 puana yükseldi. Tottenham Hotspur ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında West Ham deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında. Bournemouth'u ağırlayacak.

  • spurs brighton
  • premier league
  • maç sonucu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.