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Bruma'nın menajerinden flaş transfer açıklaması

Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig'de düzenli oynama fırsatı bulamayan ve adı son zamanlar Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Bruma'nın menajerinden transfer açıklamaları geldi.

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İki sezon önce Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan ve bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruma'nın menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi.

Transferde adı son olarak Fenerbahçe ile de anılan Portekizli futbolcu hakkında konuşan futbolcunun temsilcisi, ''Leipzig'in gerçekten Bruma'yı satma niyeti varsa o zaman önümüze bakacağız. Bu durumdan mutlu değiliz. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından mutlu bile olabilir. Sezon sonu geldiğinde Leipzig ile Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız.'' sözlerini kullandı.

''TAKIM DEĞİŞTİRMEK EN İYİSİ OLABİLİR''

Bu sezon Alman ekibinde fazla oynama şansı bulamayan genç futbolcu için konuşan menajeri ''Bruma, bu sezon oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Portekiz Milli Takımı'na yine seçilmek istiyor ama kulübünde oynama fırsatı bulamıyor. Belki takım değiştirmek en iyisi olacaktır.'' dedi.

2017 yılında Galatasaray'dan 14 milyon euroya Leipzig'e transfer olan Bruma, ilk sezonunda 28 maça çıkmasına rağmen bu sezon sadece 13 maçta forma giyebildi.

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