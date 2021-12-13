13 Aralık 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:17

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Pinheiro, siyah beyazlı takımla görüştüğü iddialarına cevap verdi.

Beşiktaş'a Portekiz'den sürpriz isim

BRUNO PINHEIRO'DAN BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP

Estoril'in Belenenses'i 1-0 mağlup ettiği Portekiz Premier Ligi maçı sonrası konuşan 45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği iddiasıyla ilgili bir soru üzerine "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama bugün ben Estoril'in teknik direktörüyüm. Burada çok değerli hissediyorum ve Estoril'de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarını çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarmıştı. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.