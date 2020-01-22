22.01.2020 12:54 - Güncelleme: 22.01.2020 12:55

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'la rövanş maçına çıkıyor. Ligde oynanan son Sivasspor maçında alınan mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı taraftarlar Abdullah Avcı'ya büyük tepki göstererek tecrübeli teknik adamın istifasını istemişti.



Takımın kupadan da elenmesi hâlinde ortalık daha da karışacak. Bu durumda yönetimin de Hoca'yla yolları ayırmaktan başka çaresi kalmayacak. Abdullah Avcı bu maçı kazansa bile pazar günkü Göztepe deplasmanında da aynı korkuyu yaşamaya devam edecek.

SERGEN YALÇIN BEKLİYOR

Yüklü tazminatı bulunduğundan dolayı Abdullah Avcı'dan istifa etmesi istenecek. Bu istekle karşılaşması durumunda Hoca'nın ne cevap vereceği merak konusu. Ahmet Nur Çebi göreve geldiğinde "Ocak ayına kadar mühlet vereceğiz. Duruma göre Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ı zor durumda bırakmayacağını düşünüyorum" demişti. Avcı da bunun üzerine kariyeri boyunca parayla hiç işi olmadığını söylemiş ancak asla pes etmeyeceğini de belirterek istifaya yanaşmayacağını ifade etmişti.

Korkulan olur ve takım kupaya da havlu atarsa Ahmet Nur Çebi ve ekibi Avcı'yı istifa için ikna etmeye çalışacak. Eğer yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlanırsa yönetim acilen takımın başına yeni bir hoca getirecek. Bu ismin de Yeni Malatyaspor'daki görevini bırakan Sergen Yalçın olması bekleniyor.

(Türkiye)