Bu akşam gözler Semih Kılıçsoy'da olacak

Beşiktaş formayla ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy, maçlar öncesinde şok bir şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilmişti. Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında gözler genç yıldızda olacak...

18 yaşındaki santrfor, büyük olay yaratan bu durum sonrasında Ümit Milli formayla da çıktığı 2 maçta attığı 2 golle Ay-Yıldızlılar'ın kahramanı olmuştu. Başarılı futbolcu, bu akşamki Başakşehir mücadelesinde de ilk 11'de başlayacak.

Genç yetenek, gollerine devam edip, ligde 3 maçtır kaybeden takımına hayat vermek için çaba gösterecek. A Milli formayla Euro 24 hedefi bulunan Semih, şovuna bu akşam başlamayı hedefliyor.