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Spor

Bu akşam gözler Semih Kılıçsoy'da olacak

Bu akşam Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'un üzerinde olacak. Milli ara dönüşü genç yıldızın performansı merakla bekleniyor.

Fanatik4 Nisan 2024 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Bu akşam gözler Semih Kılıçsoy'da olacak
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Beşiktaş formayla ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy, maçlar öncesinde şok bir şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilmişti. Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında gözler genç yıldızda olacak...

18 yaşındaki santrfor, büyük olay yaratan bu durum sonrasında Ümit Milli formayla da çıktığı 2 maçta attığı 2 golle Ay-Yıldızlılar'ın kahramanı olmuştu. Başarılı futbolcu, bu akşamki Başakşehir mücadelesinde de ilk 11'de başlayacak.

Genç yetenek, gollerine devam edip, ligde 3 maçtır kaybeden takımına hayat vermek için çaba gösterecek. A Milli formayla Euro 24 hedefi bulunan Semih, şovuna bu akşam başlamayı hedefliyor.

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