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Bu forma ucuz değil

Güneş, “İsimlerinin arkasına saklanan bazı futbolcular var. Yenilen gollere reaksiyon vermiyorsunuz. Bundan böyle dediklerimi yapmayanlar forma giyemez” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, ipleri sıkma kararı aldı. Göztepe karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, Güneş dünkü antrenmandan önce futbolcuları ile bir toplantı yaptı. Zaman zaman sesini yükselttiği belirtilen tecrübeli teknik adam, takıma önümüzdeki dönem için önemli uyarılarda bulundu.

FORMANIZI ISLATACAKSINIZ

Kartal’ın hocası, futbolcuların yenilen gollere tepki vermemesini kabul edemeyeceğini belirterek, “Takımda bazı futbolcular isimlerinin arkasında saklanıyor. Sahada formasını ıslatmıyor. Oysa sahaya çıkınca isimler oynamıyor. Futbolcu koşacak, çaba harcayacak bir şeyler yapacak. Eğer yapmazsa sahadan eli boş olarak ayrılmak zorunda kalır” diye konuştu.

BU KADAR GOL KAÇMAZ Kİ!

Güneş şöyle devam etti:

“Bir takım, hele de Beşiktaş gibi bu seviyedeki bir takım bu kadar gol kaçırmaz, kaçırmamalı. Kaçırırsa sonra telafisi zor oluyor. İkinci yarıda tüm yan ortalarda büyük tehlikeler yaşadık. İki gol yedik. Futbolda bu var, gol yenir. Ama sizin bu gollere reaksiyon vermemenizi kabul edemiyorum. Bundan sonra sahada dediklerimi yapmayan forma şansı bulamaz.”

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