‘Bu golüm PSG’ye attığım gibi değil’

32 yaşındaki Sambacı, “Marsilya’da oynarken de benzer bir gol attım. O golü çok iyi hatırlıyorum. O golü attığımda babaannem hastanedeydi ve 2 gün sonra onu kaybetmiştik. Bugün farklı bir durum var ama mutluyum. Büyük iş başardık. Tüm takımı tebrik ediyorum” dedi.