‘Bu golüm PSG’ye attığım gibi değil’
GENÇLERBİRLİĞİ maçının 32. dakikasında rakip yarı alanın ortalarından attığı golle Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçiren Luiz Gustavo, 2 yıl önce PSG’ye attığı gol hatırlatılınca duygulu anlar yaşadı.
- Star Spor
32 yaşındaki Sambacı, “Marsilya’da oynarken de benzer bir gol attım. O golü çok iyi hatırlıyorum. O golü attığımda babaannem hastanedeydi ve 2 gün sonra onu kaybetmiştik. Bugün farklı bir durum var ama mutluyum. Büyük iş başardık. Tüm takımı tebrik ediyorum” dedi.
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