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Spor

Bu iddia çok konuşulur! ''VAR çağırdı, Ali Palabıyık gitmedi''

Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ın, Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart sonrası VAR tarafından uyarıldığı ancak bu uyarıya rağmen pozisyonu izlemeye gitmediği iddia edildi.

25 Ekim 2022 Salı 10:37 - Güncelleme:
Bu iddia çok konuşulur! ''VAR çağırdı, Ali Palabıyık gitmedi''
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Galatasaray'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı kırmızı kart gören Sacha Boey'in pozisyonuyla ilgili hakem Ali Palabıyık'ın uyarıya rağmen VAR'da pozisyonu izlemediği iddia edildi.

A Spor'da Levent Tüzemen Galatasaray - Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı yorumlarda Ali Palabıyık'ın kırmızı kart gösterdikten sonra VAR'ın uyarısına rağmen pozisyonu kenara gelip izlemek istemediğini söyledi.

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İşte Tüzemen'in konuyla ilgili yorumu:

"GALATASARAY CEZA ALSIN DİYE YAPTI"

"30 dakika şov yapan bir Galatasaray vardı. Düşünce 3-4 olur şeklindeydi sonra Ali Palabıyık bir çomak soktu oraya. Sadece oyun olarak değil, verdiği kararlar, davranış biçimi, fauller, maçın çabuk başlamasını engellemek gibi... Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirdi resmen. Galatasaraylı oyuncular ceza alsın diye soyunma odasına girmedi devre arasında. Tribünleri tahrik etti"

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"İZLEMEYE GİTMEMİŞ"

"Bana gelen bilgiye göre VAR, aslında kırmızı karttan sonra VAR hakemi çağırıyor orada. Sacha Boey kırmızı kart gördükten sonra Ali Palabıyık'ı çağırmış. 'Kırmızı verdin ama gel yine de bir bak' diyor VAR. Fakat hakem, 'Ben zaten gördüm eminim, sen bana ne sunacaksın ki' diyerek izlemeye gitmemiş."

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