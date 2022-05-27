Bu iş bitti! Ve Mostafa Mohamed resmen gidiyor: Çılgın rakam

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Mostafa Mohamed için yol gözüktü. Fransız ekiplerinin ilgi gösterdiği Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılılar en az 10 milyon euro bekliyor.

MOSTAFA MOHAMED GİDİYOR

Sarı-kırmızılılarda bu sezonki performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamayan Mostaf Mohamed, geçtiğimiz günlerde yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletmişti. Mısırlı golcünün bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

FRANSIZLAR PEŞİNDE

Fransız basınına göre; Mostafa Mohamed için Ligue 1 ekiplerinden Lens, Montpellier ve Bordeaux devreye girmiş durumda. 3 ekibin de ilerleyen günlerde Mısırlı golcü için sarı-kırmızılılara teklifte bulunması bekleniyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

Galatasaray 4 milyon dolar bedelle bonservisini aldığı Mostafa Mohamed'den en az 10 milyon euro kazanmak istiyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.