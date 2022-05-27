İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,2071
  • EURO
    17,4172
  • ALTIN
    965.22
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bu iş bitti! Ve Mostafa Mohamed resmen gidiyor: Çılgın rakam
Spor

Bu iş bitti! Ve Mostafa Mohamed resmen gidiyor: Çılgın rakam

Mostafa Mohamed geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Sarı-kırmızılı takım Fransız ekiplerinin şimdiden sıraya girdiği ve bu yaz takımdan ayrılması beklenen Mostafa Mohamed için 10 milyon euro bekliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Mayıs 2022 Cuma 20:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Mostafa Mohamed için yol gözüktü. Fransız ekiplerinin ilgi gösterdiği Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılılar en az 10 milyon euro bekliyor.

MOSTAFA MOHAMED GİDİYOR

Sarı-kırmızılılarda bu sezonki performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamayan Mostaf Mohamed, geçtiğimiz günlerde yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletmişti. Mısırlı golcünün bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

FRANSIZLAR PEŞİNDE

Fransız basınına göre; Mostafa Mohamed için Ligue 1 ekiplerinden Lens, Montpellier ve Bordeaux devreye girmiş durumda. 3 ekibin de ilerleyen günlerde Mısırlı golcü için sarı-kırmızılılara teklifte bulunması bekleniyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray 4 milyon dolar bedelle bonservisini aldığı Mostafa Mohamed'den en az 10 milyon euro kazanmak istiyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.