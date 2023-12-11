Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de olağanüstü toplandı. Yapılacak toplantının ardından TFF'den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıca Süper Lig'de görev alan hakemlerin de yaşanan şiddet olayının ardından gelecek hafta oynanacak maçlara çıkmama kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

TFF Başkanı'nın A Spor canlı yayına bağlanarak olayla alalı yaptığı açıklama şöyle;

Az önce Riva'daydık. Olayı duyduğum gibi acilen yönetim kurulumu olağanüstü toplantıya davet ettim. Levent'e geçiyorum, orada buluşacağız. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek.