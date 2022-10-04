Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın yeni jokeri oldu. Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılara Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu, daha fazla süre almayı hedefliyor.

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ISMAEL'İN JOKERİ OLDU

Transferiyle birlikte kendi adına hayalini gerçeğe dönüştüren Tayfur Bingöl, derbi maçta oyuna sonradan girmişti. Daha önce sağ bekte değerlendirilen futbolcu, orta sahaya da geçti.

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TAYFUR BİNGÖL İHTİYACA GÖRE...

Valerien Ismael, Tayfur Bingöl'ü ihtiyaca göre değerlendirecek. Futbolcu ise oynadığı mevkiyi problem etmiyor. 29 yaşındaki futbolcu sağ bek dışında orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor.