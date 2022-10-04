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Spor

Bu performansı kimse beklemiyordu! İşte Valerien Ismael'in yeni jokeri

Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın ardından bir joker futbolcu daha ortaya çıktı! Siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael, Tayfur Bingöl'e birden fazla mevkide görev vererek tecrübeli futbolcudan en yüksek verimi almaya çalışıyor.

Fanatik4 Ekim 2022 Salı 09:45 - Güncelleme:
Bu performansı kimse beklemiyordu! İşte Valerien Ismael'in yeni jokeri
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Beşiktaş'ta forma giyen Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın yeni jokeri oldu. Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılara Alanyaspor'dan transfer edilen futbolcu, daha fazla süre almayı hedefliyor.

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ISMAEL'İN JOKERİ OLDU

Transferiyle birlikte kendi adına hayalini gerçeğe dönüştüren Tayfur Bingöl, derbi maçta oyuna sonradan girmişti. Daha önce sağ bekte değerlendirilen futbolcu, orta sahaya da geçti.

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TAYFUR BİNGÖL İHTİYACA GÖRE...

Valerien Ismael, Tayfur Bingöl'ü ihtiyaca göre değerlendirecek. Futbolcu ise oynadığı mevkiyi problem etmiyor. 29 yaşındaki futbolcu sağ bek dışında orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor.

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