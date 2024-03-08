Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişimleri sonrası verilen fırsatı çok iyi bir şekilde kullanan Semih Kılıçsoy, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Siyah-beyazlıların sözleşmesini uzattığı 18 yaşındaki santrfor için dev kulüp talip çıktı.

SEMİH'E İSPANYOL KANCASI

Beşiktaş'ta bu sezon genç yaşına rağmen kalitesini gözler önüne seren Semih Kılıçsoy, kısa sürede Avrupa'nın devlerini peşine taktı. İspanyol basınında yayın yapan El Gol'ün haberine göre 18 yaşındaki forvet için La Liga devlerinden Atletico Madrid devreye girdi. Buna göre sportif direktör Andrea Berta, yıldız oyuncuyu gözlemlemek adına Türkiye'ye gözlemcileri gönderdi.

BEĞENİ TOPLADI

Genç oyuncu, bir süre boyunca Başkent temsilcisi tarafından izleme altına alınacak. Kadrodaki yaş ortalamasını düşürmek isteyen Madrid ekibi, kadrosunu yeniden yapılandırmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş'ta 25 maçta forma şansı buldu. Siyah-beyazlıların yıldızı bu mücadelelerde 10 gol attı ve 1 asist üretti. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.