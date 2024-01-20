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Spor

Bu sefer transferde Dortmund rakip! Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü mesaisi

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadığı Çağlar Söyüncü için bu sefer Borussia Dortmund engeli ortaya çıktı. Alman ekibi milli oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte detaylar...

Akşam20 Ocak 2024 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Bu sefer transferde Dortmund rakip! Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü mesaisi
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Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. F.Bahçe'nin, İspanyol kulübü ve oyuncuyla yaptığı görüşmeler, taliplerin çokluğu nedeniyle bir türlü netleşmedi. Roma ve Porto'dan sonra milli oyuncu için bu kez de Alman ekibi Borussia Dortmund devreye girdi. Ruhr24.de sitesinin İspanyol basınına dayandırarak verdiği habere göre; Almanlar 2018 yılına kadar Freiburg forması giyen ve Almanya deneyimi olan oyuncu için ciddi. İşte Alman basınının bu gelişmelere ilişkin aktardığı detaylar:

EMRE CAN DA OYNAYABİLİR AMA...

"Dortmund'da Mats Hummels'in sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve Niklas Süle, BVB'de ağır eleştirilere maruz kalıyor. Nico Schlotterbeck'in tutarsız performansını hesaba katarsak, yeni bir stoperle sözleşme imzalamak hiç de mantıksız görünmüyor. Üçlü Borussia Dortmund'da kalsa bile, olası sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle BVB'ye savunmanın merkezinde daha geniş bir pozisyon alması önemli. Emre Can da bu pozisyonda oynayabilir ancak savunmanın merkezi için geçen sezon Freiburg'da oynayan Çağlar Söyüncü, Dortmund'un gündeminde.

EKONOMİK İMKANLARI SINIRLI

27 yaşındaki oyuncu 2018 yazına kadar Freiburg'da forma giydikten sonra Leicester City'de 5 yıl geçirdi. Daha sonra bedelsiz şekilde Atletico Madrid'e geçti. Ancak burada düzenli oynayamıyor. Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor. Ancak Roma ve Porto da devrede. Görünüşe göre Porto zaten prensipte bir anlaşma sağlamış gibi. Ancak Bundesliga'ya dönüşü göz ardı edilmemeli. Ancak Dortmund'un bu konuda kış bütçesinin sınırlı olması elini kolunu bağlıyor. Ian Maatsen ve Jadon Sancho'dan sonra muhtemelen çok fazla gücü yetmeyecek."

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