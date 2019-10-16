‘Bu soruşturmadan ceza çıkmaz’

FRANSA ve Almanya’nın başvurusu sonrası UEFA’nın asker selamı nedeniyle siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla A Milli Takımımız için başlattığı soruşturmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ciddi bir ceza çıkmasını beklemediğini söyledi. Erdoğan, UEFA’nın bu soruşturmasını şık bulmadığını vurguladı.

GRİEZMANN CEZA ALDI MI?

Geçen yılki Dünya Kupası finalinde kupa töreni sırasında Griezmann’ın verdiği asker selamını hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey daha önce hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu. O da asker selamı verdi. Griezmann’a bir şey mi yaptılar, herhangi bir şey verdiler mi?” ifadesini kullandı.

BU MİLLİ BAKIŞIN BİR NETİCESİ

Erdoğan A Milli Takım selamının siyasi yönünün olmadığını vurgulayarak, “Burada ise şu anda milli takımın bir milli bakışı var, bu milli bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında, bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz” dedi.