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  • ''Bu yükün altına girmeye hazırım'' Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık!
Spor

''Bu yükün altına girmeye hazırım'' Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray ile adı sık sık anılan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk Galatasaray'ın bu durumu hak etmediğini belirtirken, 'Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım.' ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2022 Pazar 00:52 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 00:53
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Galatasaray, Domenec Torrent yönetminde 5 maçta 2 puan aldık ve İspanyol teknik adamın geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı takım ile adı geçen Okan Buruk, Galatasaray hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Galatasaray'da göreve gelmek için hazır olduğunu söyledi.

OKAN BURUK: "GALATASARAY BU DURUMU HAK ETMİYOR"

Okan Buruk, Galatasaray'la ilgili TV100'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.

"HAZIRIM..."

Sarı-kırmızılı takımda futbol oynayan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik adamlık yapamaya hazır olduğunu, "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." sözleriyle açıkladı.

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