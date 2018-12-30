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Buducnost, Dzikic ile yollarını ayırdı

Karadağ'ın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Buducnost VOLI'de başantrenör Aleksandar Dzikic ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Karadağ'ın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Buducnost VOLI'de başantrenör Aleksandar Dzikic ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Ligi'nde yaşanan yenilgiler üzerine 2016'dan bu yana takımı yöneten Sırp başantrenör Dzikic'in görevine son verildiği ifade edildi.
 
Açıklamada, Dzikic'in gönderilme kararının yönetim kurulunda "oldukça zor" verildiğine işaret edilerek, "Buducnost VOLI olarak Dzikic'e bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Buducnost VOLI'yi yönetecek yeni başantrenörün yakında açıklanacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu sorumluluğun geçici olarak antrenör yardımcısı Djordje Adzic'e verildiği kaydedildi.
 
Avrupa Ligi'nde 15 maçta 3 galibiyet, 12 mağlubiyetlik performans sergileyen Buducnost VOLI, 15. sırada bulunuyor.

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