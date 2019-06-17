Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 2 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.