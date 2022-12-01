Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2022 FIFA Dünya Kupası maç programı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupasında bugün kimin maçı var?' sorularına cevap arıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adını son 16 turuna yazdırdı. Grupta son maçlar oynanmaya devam ederken 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları Aralık ayının 3-6 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası maç programı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE

Katar Dünya Kupası on ikinci gün maçlarından Hırvatistan - Belçika maçı saat 18.00'te,

Yine aynı saatte Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının devamında Japonya - İspanya karşılaşması saat 22.00'da,

Kosta Rika - Almanya maçı ise yine saat 22.00'da oynanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2022 DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fransa

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Senegal

İngiltere

ABD

Avustralya

Arjantin

2022 DÜNYA KUPASI SON 16 TURUNDA EŞLEŞEN TAKIMLAR

2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. İşte karşı karşıya gelecek olan takımlar:

İngiltere - Senegal

Hollanda - ABD

Arjantin - Avustralya

Polonya - Fransa