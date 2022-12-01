Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2022 FIFA Dünya Kupası maç programı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler, 'Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupasında bugün kimin maçı var?' sorularına cevap arıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adını son 16 turuna yazdırdı. Grupta son maçlar oynanmaya devam ederken 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları Aralık ayının 3-6 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası maç programı
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 ARALIK 2022 PERŞEMBE
Katar Dünya Kupası on ikinci gün maçlarından Hırvatistan - Belçika maçı saat 18.00'te,
Yine aynı saatte Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının devamında Japonya - İspanya karşılaşması saat 22.00'da,
Kosta Rika - Almanya maçı ise yine saat 22.00'da oynanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika
18.00: Kanada - Fas
22.00: Japonya - İspanya
22.00: Kosta Rika - Almanya
2022 DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR
Fransa
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Senegal
İngiltere
ABD
Avustralya
Arjantin
2022 DÜNYA KUPASI SON 16 TURUNDA EŞLEŞEN TAKIMLAR
2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. İşte karşı karşıya gelecek olan takımlar:
İngiltere - Senegal
Hollanda - ABD
Arjantin - Avustralya
Polonya - Fransa