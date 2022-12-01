2022 Dünya Kupası eleme maçları devam ediyor. Katar Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlarla 2. hafta tamamlanmış olacak. 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. Turnuvada Kanada ve Katar iki maç sonucunda puan alamayarak gruplara veda etti. Fransa ise finale çıkmayı garantiledi. Grup etabının ardından Aralık 3-4-5- 6 tarihlerinde son 16 turu oynanacak. Peki Dünya Kupasında elenen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupasında gruptan çıkan takımlar

DÜNYA KUPASINDA ELENEN TAKIMLAR HANGİLERİ?



A Grubu ikinci maçında Hollanda ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Katar, Dünya Kupası tarihinde sadece iki maçın ardından elenen ilk ev sahibi oldu.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı.

Fransa

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Senegal

İngiltere

ABD

Avustralya

Arjantin

SON 16 TURUNDA EŞLEŞEN TAKIMLAR

2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. A Grubu'nun lideri Hollanda, B Grubu'nun ikincisi ABD ile, B Grubu'nun lideri İngiltere ise A Grubu'nun ikincisi Senegal'le eşleşti.

İşte karşı karşıya gelecek olan takımlar:

İngiltere - Senegal

Hollanda - ABD

Arjantin - Avustralya

Polonya - Fransa

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları 18.12.2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2022 FIFA Dünya Kupası maç programı