İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6465
  • EURO
    19,4768
  • ALTIN
    1065.71
  • BIST100
    5081.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupasında elenen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupasında gruptan çıkan takımlar
Spor

Dünya Kupasında elenen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupasında gruptan çıkan takımlar

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında elenen takımlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. Eleme maçları sonrası son 16'ya kalan takımların maçları, Aralık ayının 18'inde tarihinde oynanacak final maçı ile sona erecek. Peki Dünya Kupasında elenen takımlar hangileri? İşte 2022 FIFA Dünya Kupasında gruptan çıkan takımlar

1 Aralık 2022 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
Dünya Kupasında elenen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupasında gruptan çıkan takımlar
ABONE OL

2022 Dünya Kupası eleme maçları devam ediyor. Katar Dünya Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlarla 2. hafta tamamlanmış olacak. 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. Turnuvada Kanada ve Katar iki maç sonucunda puan alamayarak gruplara veda etti. Fransa ise finale çıkmayı garantiledi. Grup etabının ardından Aralık 3-4-5- 6 tarihlerinde son 16 turu oynanacak. Peki Dünya Kupasında elenen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupasında gruptan çıkan takımlar

DÜNYA KUPASINDA ELENEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

A Grubu ikinci maçında Hollanda ile karşılaşan Ekvador sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Katar, Dünya Kupası tarihinde sadece iki maçın ardından elenen ilk ev sahibi oldu.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı.

Fransa

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Senegal

İngiltere

ABD

Avustralya

Arjantin

SON 16 TURUNDA EŞLEŞEN TAKIMLAR

2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler belli oldu. A Grubu'nun lideri Hollanda, B Grubu'nun ikincisi ABD ile, B Grubu'nun lideri İngiltere ise A Grubu'nun ikincisi Senegal'le eşleşti.

İşte karşı karşıya gelecek olan takımlar:

İngiltere - Senegal

Hollanda - ABD

Arjantin - Avustralya

Polonya - Fransa

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları 18.12.2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2022 FIFA Dünya Kupası maç programı
  • fifa
  • 2022 dünya kupası
  • elenen takımlar
  • eşleşme
  • Dünya Kupasında elenen takımlar
  • gruptan çıkan takımlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.