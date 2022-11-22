Bugün hangi maçlar var? 2022 Dünya Kupası maç fikstürü

Dünya Kupası maçlarında 3. gün heyecanı yaşanıyor. Maçları takip edecek olan futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupasında bugün kimin maçı var?" sorularına cevap arıyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Son 16 turu maçları ise Aralık ayının 3-6 tarihleri arasında yapılacak. İşte futbolda günün maçları
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 KASIM 2022 SALI
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)
16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)
22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
DÜNYA KUPASINDA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Katar Dünya Kupası üçüncü gün maçı Arjantin Suudi Arabistan maçı saat 13.00'da oynanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
22 KASIM 2022 SALI
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan
16.00: Danimarka - Tunus
19.00: Meksika - Polonya
22.00: Fransa - Avustralya
23 KASIM ÇARŞAMBA
13.00: Fas - Hırvatistan
16.00: Almanya - Japonya
19.00: İspanya - Kosta Rika
22.00: Belçika - Kanada
24 KASIM PERŞEMBE
13.00: İsviçre - Kamerun
16.00: Uruguay - Güney Kore
19.00: Portekiz - Gana
22.00: Brezilya - Sırbistan
25 KASIM CUMA
13.00: Galler - İran
16.00: Katar - Senegal
19.00: Hollanda - Ekvador
22.00: İngiltere - ABD
26 KASIM CUMARTESİ
13.00: Tunus - Avustralya
16.00: Polonya - Suudi Arabistan
19.00: Fransa - Danimarka
22.00: Arjantin - Meksika
27 KASIM PAZAR
13.00: Japonya - Kosta Rika
16.00: Belçika - Fas
19.00: Hırvatistan - Kanada
22.00: İspanya - Almanya
28 KASIM PAZARTESİ
13.00: Kamerun - Sırbistan
16.00: Güney Kore - Gana
19.00: Brezilya - İsviçre
22.00: Portekiz - Uruguay
29 KASIM SALI
18.00: Hollanda - Katar
18.00: Ekvador - Senegal
22.00: Galler - İngiltere
22.00: İran - ABD
30 KASIM ÇARŞAMBA
18.00: Tunus - Fransa
18.00: Avustralya - Danimarka
22.00: Polonya - Arjantin
22.00: Suudi Arabistan - Meksika
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika
18.00: Kanada - Fas
22.00: Japonya - İspanya
22.00: Kosta Rika - Almanya
2 ARALIK CUMA
18.00: Güney Kore - Portekiz
18.00: Gana - Uruguay
22.00: Kamerun - Brezilya
22.00: Sırbistan - İsviçre