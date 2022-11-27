Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 27 Kasım 2022 Dünya Kupası ve Süper Lig maçları

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Pazar akşamı maç izlemek isteyen futbolseverler, 'Dünya Kupasında bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?' sorularına cevap arıyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Son 16 turu maçları ise Aralık 3-6 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası programı ve süper Lig'de bugünün maçları
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 KASIM 2022 PAZAR
Katar Dünya Kupası sekizinci gün maçlarından Japonya - Kosta Rika maçı saat 13.00'te,
Belçika - Fas maçı saat 16.00'da,
Akşam saatlerinde Hırvatistan - Kanada karşılaşması saat 19.00'da
İspanya - Almanya maçı ise saat 22.00'da oynanacak.
İşte Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer maçların saatleri
27 KASIM 2022 PAZAR
13:00 Japonya - Kosta Rika TRT1
13:30 Pendikspor - Eyüpspor TRT AVAZ
13.30 Ankara Keçiörengücü - Samsunspor TRT Spor
16.00 Belçika - Fas TRT1
19:00 BB Erzurumspor - Bandırmaspor TRT Spor
19:00 Hırvatístan - Kanada TRT1
29:00 Göztepe - Altay TRT Spor
22.00 İspanya - Almanya
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
27 KASIM PAZAR
13.00: Japonya - Kosta Rika
16.00: Belçika - Fas
19.00: Hırvatistan - Kanada
22.00: İspanya - Almanya
28 KASIM PAZARTESİ
13.00: Kamerun - Sırbistan
16.00: Güney Kore - Gana
19.00: Brezilya - İsviçre
22.00: Portekiz - Uruguay
29 KASIM SALI
18.00: Hollanda - Katar
18.00: Ekvador - Senegal
22.00: Galler - İngiltere
22.00: İran - ABD
30 KASIM ÇARŞAMBA
18.00: Tunus - Fransa
18.00: Avustralya - Danimarka
22.00: Polonya - Arjantin
22.00: Suudi Arabistan - Meksika
1 ARALIK PERŞEMBE
18.00: Hırvatistan - Belçika
18.00: Kanada - Fas
22.00: Japonya - İspanya
22.00: Kosta Rika - Almanya
2 ARALIK CUMA
18.00: Güney Kore - Portekiz
18.00: Gana - Uruguay
22.00: Kamerun - Brezilya
22.00: Sırbistan - İsviçre