Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 27 Kasım 2022 Dünya Kupası ve Süper Lig maçları

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Pazar akşamı maç izlemek isteyen futbolseverler, 'Dünya Kupasında bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?' sorularına cevap arıyor. Bu yıl Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Son 16 turu maçları ise Aralık 3-6 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası programı ve süper Lig'de bugünün maçları

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 KASIM 2022 PAZAR

Katar Dünya Kupası sekizinci gün maçlarından Japonya - Kosta Rika maçı saat 13.00'te,

Belçika - Fas maçı saat 16.00'da,

Akşam saatlerinde Hırvatistan - Kanada karşılaşması saat 19.00'da

İspanya - Almanya maçı ise saat 22.00'da oynanacak.

İşte Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer maçların saatleri

27 KASIM 2022 PAZAR



13:00 Japonya - Kosta Rika TRT1

13:30 Pendikspor - Eyüpspor TRT AVAZ

13.30 Ankara Keçiörengücü - Samsunspor TRT Spor

16.00 Belçika - Fas TRT1

19:00 BB Erzurumspor - Bandırmaspor TRT Spor

19:00 Hırvatístan - Kanada TRT1

29:00 Göztepe - Altay TRT Spor

22.00 İspanya - Almanya

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

27 KASIM PAZAR

13.00: Japonya - Kosta Rika

16.00: Belçika - Fas

19.00: Hırvatistan - Kanada

22.00: İspanya - Almanya

28 KASIM PAZARTESİ

13.00: Kamerun - Sırbistan

16.00: Güney Kore - Gana

19.00: Brezilya - İsviçre

22.00: Portekiz - Uruguay

29 KASIM SALI

18.00: Hollanda - Katar

18.00: Ekvador - Senegal

22.00: Galler - İngiltere

22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan - İsviçre