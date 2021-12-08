8 Aralık 2021 Çarşamba 15:19 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:19

Bugün maç var mı? sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 farklı karşılaşma ekrana gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Avrupa Kulüpleri ise Şampiyonlar Ligi Gurup aşamasında son hafta maçlarına çıkıyor. Bugün yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını, takımları ve saatlerini haberimizde derledik. Peki 8 Aralık 2021 bugün kimin maçı var? İşte futbolda günün maçları

BUGÜN MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kapıları bugün kapanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna bilet alan takımlar bu gece belirlenecek. Gözler, Bayern Münih ile tur şansı tehlikede olan Barcelona arasında olacak.

Son maçlar öncesinde gözler E Grubu'ndaki Bayern Münih - Barcelona düellosunda. 5 maçını da kazanan ev sahibi liderliği garantilerken, Barça ikinci sıradaki yerini korumak için kazanmak zorunda.

F Grubu'nda ise lider Manchester United, son sıradaki Young Boys'u konuk edecek.

H Grubu'nda ise son 16 turunu garantileyen Juventus ile Chelsea liderlik için sahaya çıkacaklar.

Chelsea deplasmanda Zenit'i yenerse, ikili averajda üstünlük kurduğu Juventus'u geride bırakacak.

Juventus ise Malmö ile karşılaştığı sırada Chelsea'nin puan kaybını bekleyecek.

3 milli yıldızın forma giydiği Lille ise G Grubu'nda son haftaya lider giriyor. Fransız ekibi deplasmanda Wolfsburg'u yenerse avantajını koruyacak.

7 puanla ikinci sırada yer alan Salzburg ise 6 puanlı Sevilla ile ilk 2 mücadelesi verecek.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 08 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Bayern München - Barcelona (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Juventus - Malmö FF 20:45 EXXEN (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Zenit St. Petersburg - Chelsea 20:45 EXXEN (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Salzburg - Sevilla 23.00 EXXEN (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Wolfsburg - Lille 23:00 EXXEN (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Manchester United - Young Boys 23.00 EXXEN (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atalanta - Villarreal 23:00 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Benfica - Dynamo Kiev 23:00 (UEFA Şampiyonlar Ligi)