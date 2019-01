Bülent Korkmaz: Ozan Kabak belki benden de iyi noktalara gelebilir

Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden olan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel'e birbirinden samimi açıklamalar yaptı. Korkmaz, asıl sezonun ligin ikinci yarısında başlayacağını belirtirken, kendisine benzetilen Galatasaray'ın genç yeteneği Ozan Kabak için de çok özel ifadeler kullandı. İşte Bülent Korkmaz'ın sözleri:

"ASIL SEZON ŞİMDİ BAŞLIYOR"

"Kamp çalışmaları gayet iyi gidiyor. Hafif sakatlığı bulunan birkaç arkadaşımız var. Onların da tam olarak hazır hale gelmesinin ardından tam kadro çalışabileceğiz. Şu anda da oyuncularımın çalışma azminden memnunum. Sezonun ilk yarısı da böyleydi. İnşallah ikinci yarısı da böyle olur. Asıl lig sezonun ikinci yarısı başlıyor. Mücadelesi daha çok olacak, bu yüzden her takım için daha da zor geçecek… Herkes puan almak için ilk yarıdan daha fazla maçlara konsantre olacak. Bizim hedefimiz, ligde kalmak. Gelecek yıl yine Süper Lig takımları arasında yer almak istiyoruz. Bu yüzden kısa vadede büyük hedefler koymamız pek mümkün değil. Biraz gerçekçi olmamız lazım. İlk geldiğim günden beri bizim için zorlu bir süreç olacağının altını çiziyorum. 27 puan topladık ama zorlu süreçlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bizim şu an için tek düşüncemiz önümüzdeki sene de bu ligde yer almak…"

"DOUKARA İÇİN TEKLİF YOK"

"Basında bu tip haberler çıkabiliyor. Ancak Doukara için kulübümüze gelen resmi bir teklif yok. Bu takım ilk yarıda 27 puan topladı. Türkiye'de kulüplerin ekonomik durumları ortada… Bizim kulübümüzün de ekonomik anlamda sıkıntıları var. Geçmişten gelen o külfeti hala bu kulüp taşıyor. Bu yüzden transferle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Tabi ki her teknik direktör gibi ben de transfer yapmayı, takımımı daha da güçlendirmeyi isterim. Her zaman daha iyisi vardır. Ancak şu an için transferlerle ilgili net bir şey yok, olmayabilir de."

"OZAN KABAK'I 3-4 SENEDİR BİLİYORUM"

"Teknik direktörlük kariyerim boyunca gittiğim her takımda genç oyunculara baktım. Yeteneği, potansiyeli varsa A takıma çıkarıp oynatıyorum. Bu zaten olması gereken bir şey… Tabii ki o takımın altyapısında böyle oyuncular varsa… Ben Ozan Kabak'ı 3-4 senedir biliyorum. Benim için onun Galatasaray'da oynaması sürpriz değil. Geleceği kesinlikle var. Ancak bir oyuncuyu sadece 1 senede değerlendirmemek lazım. Bunun bir eğitim süreci var. Gelişmesi var. Daha da üzerine koymalı, yeteneğini geliştirmeli… Profesyonel anlamda daha da iyi olmalı… Bunları üst üste koyduğu zaman çok daha iyi olacağına eminim… Bence hiçbir oyuncu eski veya yeni bir başka futbolcuyla kıyaslanmamalı… Ozan belki benden de iyi noktalara gelebilir. Olmayacak bir şey değil. Bu sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu açısından da çok güzel bir şey… Mesela Cengiz çok iyi bir örnek. Altınordu'dan Başakşehir'e oradan da Roma'ya gitti. Belki 50-60 milyon Euro'ya çok daha büyük bir kulübe gidecek. Ama işte bu Cengiz'in kendi gelişimini sürdürmesinden kaynaklanan bir durum… Her oyuncunun da böyle yapması lazım."

"ETO'O'LAR VE NASRİ'LER ARTIK YOK"

"Antalyaspor'un Eto'o veya Nasri gibi oyuncuları alma gibi bir stratejisi artık yok. Bu tip oyuncular külfet oluşturuyor. Çünkü takımlar gelir-gider tablosunu doğru orantıda ayarlayamazlarsa, büyük sıkıntı içine girerler… Bu yüzden benim teknik direktör olarak ve bu kulübü düşünerek böyle bir talebim asla yok. Kulüp de zaten istemiyor. Yani artık bizim tek bir oyuncuya 3-4 milyon Euro verecek durumumuz yok. Ben o parayla birden fazla iyi oyuncu alırım. İyi ve geleceği parlak oyuncu alırız veya altyapıya yatırım yaparız. Çünkü artık oraya eğilip, geleceğin yıldızlarını çıkarmamız lazım. Bence artık Türkiye'de yapılması gereken de bu…"

"İLK 5 HAFTA ZORLU GEÇECEK"

"İlk 5 haftamız gerçekten çok zorlu geçecek. Önce kupada Göztepe'yle ardından da ligde Kayseri'yle karşılaşacağız. Dolayısıyla bu zorlu sürece çok iyi hazırlanmamız lazım. Koşu bakımından sezonun ilk yarısındaki istatistiğimizin üzerine çıkmamız, çok koşmamız lazım. Kompakt ve mücadeleci bir oyun tarzını sahaya yansıtmamız lazım."

(Habertürk)