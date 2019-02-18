Bülent Korkmaz: Pozisyonları biliyorsunuz, bir şey demek istemiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Bülent Korkmaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Oyuncularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Robinho'nun Nazım'a yaptığı, Emre'nin Fredy'e yaptığı, Serdar'ın Doukara''ya yaptığı pozisyon.. Arda taç pozisyonunda 'benden çıktı' demesine rağmen hakem taç atışını Başakşehir'e verdi."

"Son iki maçta iyi oynadık"

"Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'dı... Pozisyonları biliyorsunuz. Maicon'un pozisyonu... Bir şey demek istemiyorum. Son iki maçta iyi oynadık. Şimdi birbirimize sarılma zamanı..."