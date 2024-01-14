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Spor

Bülent Uygun: Çok eksiğimiz vardı, istediğimiz oyunu oynayamadık

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Samsunspor mağlubiyetinin ardından sakat, hasta ve ayrılmak isteyen oyuncuların çokluğundan yakındı.

IHA14 Ocak 2024 Pazar 19:18 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Çok eksiğimiz vardı, istediğimiz oyunu oynayamadık
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yeni takımının başında ilk mağlubiyetini aldığı için üzgün olduğunu ifade etti. Mücadeleyi değerlendiren Uygun, "3 günde 1 maç yapıyoruz. Yani 2 gün dinleniyorsunuz. Üçüncü gün maça çıkıyorsunuz. Bununla beraber Afrika Kupası var. Oraya giden futbolcular var, sakat futbolcular var, 3 tane de maçtan önce ayrılmak isteyip de giden futbolcular var. 3 tane de maça çıkarken sakatlanan futbolcular var. Bir de 2 tane Kovid-19 olan oyuncu var. Oldu da bitti maşallah. Samsunspor iyi mücadele etti. Biz istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok eksiğimiz vardı. Ligde 17, 18 haftadır oynamayan birçok futbolcu kardeşimi sahaya sürdük. Ama bugün Samsun'u tebrik ediyorum. Gayet güzel mücadele etti, kazanmasını bildi onları tebrik ederim" dedi.

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