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Spor

Bülent Uygun: Ortada bir suç varsa benimdir

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, “Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir” dedi.

IHA17 Mart 2024 Pazar 01:12 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Ortada bir suç varsa benimdir
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyorlar. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir" ifadelerini kullandı.

Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" diye konuştu.

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