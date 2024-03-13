İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1004
  • EURO
    35,2127
  • ALTIN
    2243.38
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun: Tek beklentimiz taraftarın takıma sahip çıkması
Spor

Bülent Uygun: Tek beklentimiz taraftarın takıma sahip çıkması

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, takımın hedefleri ve bu hafta ligde oynayacakları Adana Demirspor maçı ile ilgili demeçlerde bulundu.

13 Mart 2024 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Tek beklentimiz taraftarın takıma sahip çıkması
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, taraftarlardan destek istedi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uygun, ligde Yukatel Adana Demirspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Rakiplerinin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Uygun, "Antrenörlüğe ilk başladığında futbolcusu olduğum Hikmet Karaman gibi çok özel bir antrenöre karşı maç yapacağız. Biz de kazanmak ve puanlar almak istiyoruz. Bulunduğumuz yerden çok daha yukarılara çıkmak adına Sivasspor'u zor bir maç bekliyor. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR SAHİP ÇIKSIN"

Avrupa kupasına katılma hedefleriyle ilgili de konuşan Uygun, şunları kaydetti:

"Elimizdeki kadro yapısı belli. Sistemsel anlamda eksiğimiz var ve ligin en düşük bütçeli takımıyız. Bununla beraber koşu mesafesi en düşük takımlardan bir tanesiyiz. Böyle olunca da sizin o hayal etikleriniz gerçekleşmiyor bazen. Futbolda 'ama yok, şu olur bu olur' diyemiyorsunuz ve her an her şey olabiliyor. Avrupa kupalarına gitmeye alışmış bir şehirden bahsediyorsunuz. Bizim tek beklentimiz taraftarlarımızın takımına ne olursa olsun sahip çıkması, tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sivasspor taraftarıyla güzel, onlar varsa özel. Onlar varsa başarı birlikte geliyor. O zaman şehrin dinamikleri sahipleniyor. Türkiye'nin her yerinde takımın gücü artıyor. Bu taraftarla alakalı bir şey hayal ettiklerimizi hep birlikte başaracağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.