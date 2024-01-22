İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2537
  • EURO
    33,0188
  • ALTIN
    1967.48
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bülent Uygun: Uçak biletini alıyoruz vazgeçiyorlar
Spor

Bülent Uygun: Uçak biletini alıyoruz vazgeçiyorlar

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Kupası kura çekimini değerlendirdi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Bülent Uygun: Uçak biletini alıyoruz vazgeçiyorlar
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu geçerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uygun, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleştikleri TÜMOSAN Konyaspor'u Sivas'ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Lig ve kupa nedeniyle 3 günde bir maç oynamak zorunda kaldıklarını aktaran Uygun, "Sakatlıkların da çok had safhada olduğu, transfer döneminin çok az olduğu, ara kamp döneminin olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunlar bütün takımlar için çok zor şartlar. Zaten hemen hemen bütün takımların yaşadığı imkansızlıklarla beraber hocalar olarak bizim elimizi kolumuzu bağlıyor." dedi.

Uygun, performanslarından dolayı futbolcuları tebrik ederek, "Hepsi elinden geldiği sürece oynadıkları oyunla, gösterdikleri mücadeleye teşekkürü hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası turu geçerek taraftarlarını mutlu etmek istediklerini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Konyaspor da bu sezon bizim gibi süreci biraz sıkıntılı yaşıyor. Bizim evimizde oynamamızın avantajı var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, onun mücadelesini vereceğiz. Çok zevkli, çekişmeli, güzel bir maç bizi bekliyor. Konyalıları Sivas'ta ağırlamaktan onur duyarız, şeref duyarız. İnşallah futbol adına güzel, keyifli, zevkli bir maç olur. İnşallah turu da geçerek taraftarımızı mutlu ederiz."

"TAM UÇAĞA BİNECEK FUTBOLCU YAN ÇİZİYOR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Uygun, zor bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

Transfer yapmanın kolay olmadığına dikkati çeken Uygun, şöyle devam etti:

"Anlaşıyorsunuz bir futbolcuyla, uçak biletini alıyorsunuz. Tam uçağa binecek, futbolcu yan çiziyor. 'Ben gelmek istemiyorum' diyor. Her şeyi, bahaneleri üretiyor. Devre arasında transfer yapmak en zor iştir ve bundan dolayı da zaten süreci alternatifli yürütüyoruz. Transferde sunulan isimler takımlarından gönderilmek istenen futbolcular. O yüzden de süreci doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Biraz sabır, biraz desteğe ihtiyaç var. Ama ondan sonraki süreçte İnşallah 1 hafta ya da 10 gün içerisinde en az 6-7 transferi indirebilmenin başarısını göstermek istiyoruz."

ANTRENMAN

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma ve şut çalışmaları yaptı.

Ligde dün oynanan Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.