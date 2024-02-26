Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına açıklamalarda bulundu.

"ÇİN KONTENJANI AÇILSIN!"

5 maçtır yenilmeyen, farklı Pendikspor galibiyetiyle 37 puana ulaşarak gözünü ilk 5'e diken Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına açıklamalarda bulundu.

Son 10 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj'ın performansı hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Manaj, Sivasspor taraftarıyla bütünleşti, mutlu ve sahada elinden geleni yapıyor. Büyük bir sakatlık yaşamış, önemli bir yıldız. Tabii ki fiziksel olarak güçlenmesi değerli. Antrenörümüz Ömer Faruk Mahir onunla özel programlar hazırlayarak çalışmalar yapıyor. Bunun da geri dönüşünü sahada alıyoruz. Bülent Bölükbaşı da gol vuruşlarıyla ilgili yine ayrı ve özel çalışmalar yaptırıyor. Oyun sistemimiz içinde nerede rol alması gerektiğini çok iyi biliyor artık ve böyle bir performans ortaya çıkıyor" dedi.

"EN AZ BÜTÇELERDEN BİRİNE SAHİBİZ"

Sivasspor'un ligin en az bütçeye sahip ikinci takımı olduğunu vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Bu şartlarda en iyisini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yukarıları hedefliyoruz. Bir yandan da gelecek sezonu planlıyoruz. Sivasspor büyük başarılar yaşamış bir takım, yeniden bunları yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ligin marka değerini hep beraber artırmalıyız. Yayıncı kuruluştan gelen bütçe yıllık 200 milyon doların altına düşmemeli. Bunu sağlamak için de farklılıklara ihtiyacımız var. Mesela Uzakdoğu'ya yönelebiliriz. Çinli, Japon futbolculara ek kontenjan açarak Asya'dan bir oyuncuyu yerli kontenjanında kullanabiliriz. Bu oradaki ilginin de buraya çekilmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.